Bahnt sich Sensation an? Schmidhofer auf Goldkurs

Bahnt sich bei der Ski- WM in St. Moritz eine Sensation an? Nicole Schmidhofer führt im Super G. Die 27- jährige Kärntnerin, die noch nie ein Weltcup- Rennen gewonnen hat, legte im ersten Rennen die Bestzeit hin. Tina Weirather liegt derzeit auf Rang zwei. Lokalmatadorin Lara Gut ist momentan an dritter Stelle zu finden.