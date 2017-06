Bahnhof Meidling: Chaos im Frühverkehr nach Feuer

Feueralarm am Bahnhof Wien Meidling: Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden brach ein Kabelbrand aus, der Zugverkehr ist derzeit zu großen Teilen eingestellt. Für den Nahverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zudem kam es auf der Südosttangente zu einem Verkehrsunfall: Ein kilometerlanger Stau war die Folge.