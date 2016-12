Bagdad: Anschläge auf Markt fordern Dutzende Tote

Der Anschlag war der blutigste Anschlag in Bagdad seit Mitte Oktober, als sich ein Attentäter inmitten einer schiitischen Trauerfeier in die Luft gesprengt und mindestens 34 Menschen mit in den Tod gerissen hatte. Zu dem Anschlag bekannte sich damals die Terrormiliz Islamischer Staat.

Zu dem Anschlag am Samstag hat sich noch niemand bekannt. Derzeit steht der IS unter Druck, weil die irakische Armee und ihre Verbündeten seit Mitte Oktober eine Großoffensive zur Rückeroberung der IS- Hochburg Mossul führen.