Bär jagte 200 Schafe über Felswand in den Tod

Über 200 Schafe sind gestorben, nachdem sie in den französischen Pyrenäen über eine 200 Meter hohe Felswand in den Tod gestürzt waren. Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtete, waren die Tiere auf der Flucht vor einem Braunbären. Die französischen Bauern machen die Regierung für den Vorfall verantwortlich.