Badeunfall: Fünfjähriger im künstlichen Tiefschlaf

Nach einem Badeunfall in Raabs im Bezirk Waidhofen an Thaya hat am Donnerstag ein Fünfjähriger reanimiert werden müssen. Der Bub wurde ins Wiener Donauspital geflogen, auf die Intensivstation gebracht und in künstlichen Tiefschlaf versetzt, bestätigte die Polizei. Der Zustand des Kindes sei kritisch, aber stabil, hieß es.