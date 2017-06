Badeausflug endet für jungen Mann tödlich

Gegen Mittag ging bei der Feuerwehr die Meldung über den Badeunfall ein. Sofort rückten fünf Wehren und zwei Einheiten der Wasserrettung aus, um nach dem Verunglückten zu suchen. Laut Einsatzleiter Robert Gmundner von der Feuerwehr Kraubath hielten Männer in Booten an der Wasseroberfläche Ausschau, während zehn Taucher unterhalb der Wasserlinie den See bis hin zum Grund absuchten. Der Vermisste wurde schließlich in rund fünf Metern Tiefe lokalisiert. Er wurde geborgen, doch es kam bereits jede Hilfe zu spät.

Achtjährige nach Badeunfall wiederbelebt

Erfolgreich verlief hingegen die Rettung einer Achtjährigen nach einem Badeunfall im Schlossbad Bärnbach im steirischen Bezirk Voitsberg am Samstagnachmittag. Das Kind hatte die Wasserrutsche benutzt und war danach untergegangen. Der Bademeister entdeckte das Mädchen kurz darauf unter Wasser, brachte es gemeinsam mit einem weiteren Badegast an Land und begann mit der Reanimation. Die Achtjährige wurde im Anschluss der Rettung übergeben und in die Kinderklinik Graz eingeliefert. Ihr Zustand ist stabil.