Baby in 13.000 Metern Höhe zur Welt gebracht

Am Freitag hat sich auf einem Flug der Turkish Airlines von Guinea nach Istanbul ein kleines Baby- Wunder ereignet, als bei einer schwangeren französischen Passagierin in 13.000 Metern die Wehen einsetzten. Nicht einmal eine Stunde später und unter tatkräftiger Mithilfe der Kabinen- Crew erblickte die zuckersüße Kadiju das Licht der Welt. "Willkommen an Bord", twitterte die Fluglinie danach.