Baby auf eBay Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten

Sturm der Entrüstung in Deutschland: In Duisburg wurde am Dienstag auf eBay Kleinanzeigen für 5000 Euro ein Baby, ein 40 Tage altes Mädchen, zum Verkauf angeboten! Bereits nach wenigen Minuten gab es scharfe Proteste zahlreicher fassungsloser User, nach einer halben Stunde war das Angebot wieder offline. Die Polizei hat wegen des Verdachts des Menschenhandels umgehend Ermittlungen gegen die Eltern, offenbar Flüchtlinge, aufgenommen.