Baby- Alarm! Mirna Jukic wurde erstmals Mutter

Mirna Jukic ist erstmals Mutter geworden! Die mit dem Volleyballer Alexander Berger verheiratete Ex- Schwimmerin brachte am Karsamstag Ariana zur Welt. "Welcome, you little Easter Bunny Princess" (Willkommen, du kleine Osterhasen- Prinzessin), schrieb Jukic auf ihrer Facebook- Seite.