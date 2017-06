B- Elf Deutschlands trennt sich von Dänemark 1:1

Deutschlands Nationalteam ist nur ganz knapp an einer Test- Niederlage vorbeigeschrammt. Eine B- Elf des Fußball- Weltmeisters holte dank eines späten Treffers von Joshua Kimmich (88.) in Kopenhagen gegen Dänemark noch ein 1:1- Remis. Es war zugleich die Generalprobe für die Fortsetzung der WM- Qualifikation am Samstag in Nürnberg gegen Underdog San Marino.