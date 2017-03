Axt- Angriff in Düsseldorf: Mehrere Verletzte

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind am Donnerstag bei einem Axt- Angriff auf Passanten mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ist zu einem Großeinsatz ausgerückt und hat zwei Tatverdächtige gefasst. Nach weiteren mutmaßlichen Tätern werde gefahndet, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Sankt Augustin.