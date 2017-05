Autofahrer sprang mit Vollgas in eiskalte Donau

Der Schleusenwärter des Kraftwerks beobachtete, wie der Lenker des schwarzen Audi kurz vor 20.30 Uhr bei der Sportplatzzufahrt, die oberhalb der Schleuseneinfahrt zur Donau führt, ankam, die Fenster herunterkurbelte und die Musik laut aufdrehte. Dann gab der 33- jährige Lenker Vollgas und sprang hinaus, wo die beiden Schleusenkammern durch eine Betonwand geteilt werden.

"Sofort setzte der Schleusenwärter einen Notruf ans Feuerwehrkommando ab", erklärt Markus Unter von der Freiwilligen Feuerwehr Alkoven, die mit Kameraden aus Aschach und Landshaag ausrückten, darunter elf Taucher. Diese waren binnen weniger Minuten vor Ort, machten sich bereit, den Lenker aus dem versunkenen Wrack zu bergen. "Durch die Beschreibung des Schleusenwärters wussten wir ziemlich genau, wo das Auto liegt", sagt Unter.

Wrack in sieben Metern Tiefe

Doch als die Retter eintrafen, war der 33- Jährige aus Feldkirchen/Donau schon in Sicherheit. Er war nach dem Aufschlag aus dem noch schwimmenden Wagen geklettert und hatte sich mithilfe des Schleusenwärters aus dem eiskalten Wasser gerettet. Der Wagen wurde indes vom Kehrwasser stromaufwärts getrieben und sank. Das Wrack wurde in sieben Metern Tiefe geortet und an Land geholt.

Markus Schütz, Kronen Zeitung