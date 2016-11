Auto stürzt auf Einfamilienhaus - 20- Jähriger tot

Tödlich hat ein dramatischer Autounfall am Mittwochabend in der Steiermark geendet. Ein 20- jähriger gebürtiger Kroate kam in einer Rechtskurve mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte auf ein Einfamilienhaus. Die Ecke des Vordaches durchbohrte dabei die Windschutzscheibe und ließ sie bersten. Für den 20- Jährigen kam jede Hilfe zu spät, sein 18 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.