Auto steckte auf Gleisen fest - Lenker geflüchtet

Ein ungewöhnliches Bild hat sich den Einsatzkräften am Samstag in den frühen Morgenstunden am Wiener Matzleinsdorfer Platz geboten: Ein Autolenker war auf in einen unterirdischen Tunnel führende Straßenbahngleise geraten und nach rund 400 Metern Fahrt zu Fuß geflüchtet. Das zurückgelassene Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden, berichtete die Polizei. In dem Auto wurde der Ausweis eines 49- Jährigen gefunden. An der Adresse des Mannes wurde von Polizisten vorerst niemand angetroffen.