Auto prallt gegen Baum - Teenager schwer verletzt

Drama und vier Teenager in Niederösterreich: Die Burschen - 16 bis 19 Jahre alt - wurden am Samstag in Bad Fischau- Brunn zum Teil schwer verletzt, als sie mit ihrem Pkw von der Straße abkamen und gegen einen Baum prallten. Ein 17- Jähriger musste sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.