Auto kracht in Imbissbude: Beifahrer (17) tot

Ein 17- Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Autounfall in Salzburg ums Leben gekommen. Der 18- jährige Lenker des Wagens war mit dem Pkw von der Straße abgekommen und in einen Imbissstand gekracht. Dabei wurde der 17- jährige Beifahrer aus dem Auto geschleudert, er starb noch an der Unfallstelle. Der Lenker und ein weiterer Beifahrer erlitten Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.