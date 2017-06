Auto- Attacke auf Pariser Polizei: Islamist getötet

Foto: EPA

Zuvor hatte es noch geheißen, das Auto des Angreifers sei bei dem Aufprall mit dem Polizeiwagen explodiert, dem war allerdings offensichtlich nicht so. Teile des Wagens gerieten allerdings in Brand. Fernsehbilder zeigten, wie das Auto unmittelbar nach dem Zusammenprall in Flammen aufging. Zu sehen war weiters, wie die Gendarmen sofort zu dem brennenden Wagen liefen, um die gelblichen Flammen zu ersticken.

Angreifer war bereits aktenkundig

Die Gendarmen hätten dann den Mann aus seinem Auto herausgeholt, berichtete eine Polizeisprecherin. Agenturen zeigten zudem Bilder von Einsatzkräften, die am frühen Abend ein Leichentuch über den regungslos am Boden liegenden Angreifer breiteten. Der 31- jährige Mann sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen, berichtete der Sender BFMTV. Demnach war der radikale Islamist seit 2015 aktenkundig und der Salafisten- Szene anzurechnen.

Einsatzkräfte breiten ein Leichentuch über den regungslos am Boden liegenden Mann. Foto: AP

Ermittler gehen von einem Angriff aus

Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat aus, die Antiterror- Staatsanwaltschaft startete eine Untersuchung. Die Polizei riegelte den Ort mit einem Großaufgebot ab. Die Polizeipräfektur rief über den Kurzbotschaftendienst Twitter dazu auf, das Gebiet zu meiden.

Die Champs-Elysees wurde evakuiert. Foto: AP

Immer wieder von Angriffen erschüttert

In Frankreich häufen sich die Attacken auf Sicherheitskräfte. Erst im April hatte ein 39- jähriger Gewalttäter auf der Champs- Elysees Polizisten angegriffen und den Beamten Xavier Jugele getötet. Anfang des Monats war ein radikalisierter 40- Jähriger vor der weltbekannten Kathedrale Notre- Dame mit einem Hammer auf Polizisten losgegangen.

Innenminister Gerard Collomb sagte am Montag mit Blick auf den neuen Angriff, der Angriff habe gezielt den Sicherheitskräften gegolten. Das Maß der Bedrohung im Land sei "extrem hoch". Er erinnerte daran, dass die Regierung am Mittwoch ein Gesetz vorlegen will, um den terrorbedingten Ausnahmezustand bis Anfang November zu verlängern.