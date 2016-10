Auswärtspleiten für Österreicher- Klubs in der NHL

Auswärtsniederlagen hat es am Samstagabend für alle drei Österreicher- Klubs in der NHL gegeben. Michael Raffl verlor mit den Philadelphia Flyers bei den Arizona Coyotes knapp mit 3:4 in der Overtime, Raffl erzielte dabei das zwischenzeitliche 1:1. Thomas Vanek und die Detroit Red Wings kamen bei den Florida Panthers mit 1:4 unter die Räder.