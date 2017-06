Austro- Satellit "Pegasus" hebt Freitag ins All ab

Der von Studenten der FH Wiener Neustadt und Technischen Universität Wien gebaute österreichische Forschungssatellit "Pegasus" hebt am Freitag um 6 Uhr früh MESZ ins All ab. Eine Trägerrakete wird ihn vom indischen Weltraumbahnhof Satish Dhawan in seine Umlaufbahn um die Erde bringen. "Pegaus" wird die Thermosphäre untersuchen, die höchste Schicht der Erdatmosphäre.