Austria Wien: "Entscheidung fällt nach 1. Juni"

Im Kampf um Platz zwei hat die Austria am Wochenende die Chance, den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter auszubauen. Altach und Sturm stehen sich im direkten Duell gegenüber, die Austria hat Schlusslicht Ried zu Gast. Denn der Vizemeister- Titel könnte noch sehr wertvoll sein. Was von der UEFA abhängt.

Es ist ein schwer hypothetisches Szenario. Das weiß man bei Violett. Das weiß man in Salzburg, Altach und Graz. Nämlich dass - im konkreten Fall - die Austria als Zweitplatzierter an der Champions- League- Quali teilnimmt. Wenn nur einer der beiden Red- Bull- Klubs Salzburg oder Leipzig an einem internationalen Bewerb teilnehmen darf.

Betreffend die Champions League, würde das UEFA- Regulativ den höher gereihten Klub (momentan Salzburg) bevorzugen. Sollte Salzburg zugunsten Leipzigs verzichten, würde das den Verlust der Bundesliga- Lizenz für Salzburg sowie des Europacup- Startplatzes für Österreich bedeuten. "Es ist unwahrscheinlich, aber da die UEFA mit so einem Fall noch nicht konfrontiert war, ist alles möglich", sagt Austrias Finanzvorstand Markus Kraetschmer. "Wir werden mit einem Auge beobachten, was dort entschieden wird. Wir warten auf alle Fälle das Cup- Finale am 1. Juni ab." Denn auch die UEFA entscheidet über den Bullen- Fall erst nach Saisonende.

Keine Gedankenspiele

Gedankenspiele, die Trainer Thorsten Fink vor dem Spiel gegen Schlusslicht Ried noch wenig tangieren. Sein Ziel bleibt sowieso der internationale Startplatz: "Wir haben es selbst in der Hand und sind jetzt im Kampf um Platz zwei und die Europacup- Tickets sicherlich im Vorteil". so der 49- Jährige.

Zumindest bei den Fans denkt Violett aber schon an die Zukunft. Mit dem Doppel- Abo für 2017/18 (im Happel) und 2018/19 kann man sich als Erster einen Platz in der neuen Generali- Arena sichern. Der Abo- Preis bleibt im Vergleich zur aktuellen Saison unverändert, zudem gibt es ermäßigte Preise für Frauen.

Spezielles Fan- Zuckerl

Als besonderes Zuckerl bietet die Austria das "ewige Abo" für zehn Jahre zu einem fixen Preis und zusätzlich eine Preisersparnis von 19,11 Prozent an. Zahlbar ist das 10- Jahres- Abo in zwei Raten.

Clemens Zavarsky, Kronen Zeitung