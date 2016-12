Austria- Trainer Fink: "Besser als bei Bayern!"

Thorsten Fink staunte nicht schlecht, als er den ganz in Violett geschmückten Festsaal des Wiener Rathauses betrat: "Wow, was für ein Ambiente, so eine Weihnachtsfeier habe ich noch nie erlebt, nicht einmal bei Bayern München!"

Häupl sei Dank

Möglich gemacht hatte die Begeisterung des Austria- Trainers der "Hausherr": Wiens Bürgermeister Michael Häupl hatte den Prunksaal zur Verfügung gestellt, die violette Familie feierte in perfektem Rahmen den Jahresabschluss.

In allen Ligen vor Rapid

Natürlich ob der "schwarzen Woche" mit den Niederlagen in Pilsen und St. Pölten mit einem kleinen weinenden Auge - aber Sportchef Franz Wohlfahrt hob sofort wieder die Stimmung: "Wir liegen mit unseren Mannschaften in allen Ligen, ob Bundesliga, Regionalliga oder ÖFB- Jugendligen, vor unserem Erzrivalen - das ist unser Geschenk an den Herrn Bürgermeister und alle Fans der Austria." Nahmen von Häupl abwärts alle mit viel Applaus zur Kenntnis.

Das nächste Geschenk soll bald folgen - denn so positiv die sportliche Entwicklung auch ist, hat Präsident Wolfgang Katzian schon noch einen großen Wunsch an die Mannschaft geäußert: "Es wäre super, wenn jetzt endlich einmal wieder ein Titel nach Favoriten wandern würde."

5000- Euro Spende

Gutes wurde auch getan, statt Geschenken gab es eine 5000- Euro- Spende zugunsten der Initiativen "Nein zu Krank und Arm" und "Herzkinder Österreich".

Peter Klöbl, Kronen Zeitung