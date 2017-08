Austria spielt gegen Osijek in EL vor vollem Haus

"Großer Dank an die Austria- Familie, die uns schon in der gesamten Saison sensationell unterstützt und nun für ein violettes St. Pölten sorgen wird", sagt Austrias AG- Vorstand Markus Kraetschmer. "Wir haben bereits in der alten Generali- Arena gesehen, welchen Boost ein volles Stadion der Mannschaft geben kann."

Heiko Westermann und Raphael Holzhauser Foto: GEPA

Übrigens: Für jene Veilchen, die am Donnerstag öffentlich anreisen, hat die Austria gemeinsam mit "Eventbus" ein zusätzliches Angebot ermöglicht. Der Fan- Bus fährt am Spieltag um 18.15 Uhr von Wien- Erdberg los und kommt um 19.30 Uhr direkt bei der NV Arena an. Die Rückfahrt nach Wien- Erdberg - dort gibt es ein großes Parkhaus - erfolgt eine halbe Stunde nach Spielende. Der Preis beträgt 22 Euro pro Person (plus einmalige Gebühren) für die Hin- und Rückfahrt.

Für den Bus kann man sich jetzt HIER anmelden unter fak.at/fanbus- osijek!