Austria: Sagt der FC Basel "Ja", ist Fink weg

Die Austria heute in Mattersburg - es geht um Europa, einen internationalen Startplatz. Aber: Interessiert das überhaupt jemanden? Die Blicke sind zur violetten Trainerbank gerichtet, wo einer sitzt, der vielleicht nicht mehr lange dort sitzt. Seitdem Thorsten Fink nämlich bei einem Treffen mit den Bossen des FC Basel "erwischt" wurde, brodelt es in der Gerüchteküche. Kehrt der Deutsche zu jenem Klub, mit dem er zweimal Meister (2010, 2011) und einmal Cupsieger (2010) geworden war, zurück? Im Video oben sehen Sie Austrias Heimpleite am vergangenen Liga- Wochenende gegen St. Pölten