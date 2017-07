Austria kassiert 0:3- Auftaktpleite in Altach

Dieser Auftakt ist für die Wiener Austria mächtig in die Hose gegangen! Zwar will man Red Bull Salzburg den Kampf um den Meistertitel ansagen, aber in dieser Form ist das unmöglich. Beim 0:3 in Altach kassierte man zwar zumindest ein Abseitstor, aberdennoch ging die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung. Neuzugang Christoph Monschein war im Sturm völlig abgemeldet, auch Heiko Westermann fiel nicht gut auf.