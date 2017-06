Austria hat einen neuen deutschen Co- Trainer

Nach dem Abgang von Co- Trainer Nestor El Maestro, der den Chefcoach- Posten bei Spartak Trnava übernahm, bestand für die Austria Handlungsbedarf. Mit Egbert Zimmermann haben die Veilchen nun einen Nachfolger gefunden. "Er ist ein sehr kompetenter Fußball- Fachmann, der uns mit seiner Erfahrung sicher weiterhelfen Kann", betont Thorsten Fink.

"Austria in Deutschland ein super Name"

Zimmermann, der am Donnerstag seinen Vertrag bei der Austria unterschrieb, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Alle Beteiligten haben es mir sehr einfach gemacht, mich gleich gut einzuleben. Austria ist auch in Deutschland ein super Name. Ich kenne Thorsten Fink schon lange und schätze ihn sehr. Meine ersten Eindrücke von Steinbrunn sind sehr positiv - die Bedingungen hier sind echt top. Ich freue mich, hier zu sein und jetzt auf unser Trainingslager in Seeboden."

Fink erklärt den Aufgabenbereich von Zimmermann: "Er wird Sebastian Hahn in seiner täglichen Arbeit am Platz unterstützen. Es ist sehr wertvoll, mehr als einen Co- Trainer zu haben, um optimal in einzelnen Spielergruppen arbeiten zu können. Seine große Stärke ist es auch, Spieler und Matches gut einzuschätzen - damit kann er uns auch in der Analyse sehr gut unterstützen.