Austria: Filipovic vor Absprung in die Türkei

Die Wiener Austria ist am Mittwochvormittag ohne den Deutsch- Kroaten Petar Filipovic zum Europa- League- Play- off- Hinspiel in Osijek aufgebrochen. Klub- Vorstand Markus Kraetschmer bestätigte vor dem Abflug Medienberichte, wonach der 26- jährige Innenverteidiger zum türkischen Klub Konyaspor wechseln soll. Filipovic reiste deshalb am Mittwoch zum medizinischen Check in die Türkei.