Austria, "Bullen", Rapid & Sturm als Pleite- Geier

Der große Sieger der 14. Bundesliga- Runde heißt Altach! Unfassbar, die Vorarlberger haben Sturm eingeholt und stehen gleichauf an der Ligaspitze! Diese 14. Runde hatte es in sich, denn die "Riesen" waren nur Pleite- Geier: Red Bull Salzburg verlor eine alles andere als reguläre Wasserschlacht im verregneten Mattersburg, die Austria war beim 1:5 in Altach chancenlos, Rapid (Trainer Büskens Reaktion sehen Sie oben im Video) blamierte sich daheim gegen WAC und Sturm verlor schon am Samstag gegen St. Pölten.