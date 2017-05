Austria bindet zwei Youngsters langfristig

"Für mich war es von Anfang an klar, dass ich hier bei der Austria bleiben will. Ich bin jetzt sehr erleichtert, dass ich langfristig verlängern konnte", betont David Cancola. Eine Verletzung in der Winter- Vorbereitung warf den 20- Jährigen kurz zurück, mittlerweile steht der defensive Mittelfeldspieler aber längst wieder voll im Training unter Chefcoach Thorsten Fink.

"Vielversprechender Spieler"

"Wir haben darauf verzichtet, die Option zu ziehen und haben stattdessen einen neuen langfristigen Vertrag unterzeichnet. David Cancola ist ein vielversprechender Spieler", betont Sportdirektor Franz Wohlfahrt.

Derby- Matchwinner

Auch Torwart- Talent Mirko Kos wird langfristig an den Verein gebunden. Der 20- jährige Goalie war am Dienstag- Abend beim Amateure- Derby gegen Rapid mit seinen starken Paraden einer der großen Matchwinner, tags darauf absolvierte er im Ballsportgymnasium Wien, der Kooperationsschule des FK Austria Wien, seine Matura.



"Das Derby am Dienstag war für mich bisher das geilste Spiel. Das Match war schon in der ersten Halbzeit sehr turbulent, nach den zwei Ausschlüssen wurde es richtig hitzig. Die Stimmung in der Kabine nach dem Schlusspfiff war einzigartig", schildert der Torwart seine Eindrücke vom Derbysieg in Hütteldorf und fügt an: "Ich bin überglücklich, dass ich meinen Vertrag bei der Austria verlängern konnte. Mein Ziel ist, mich hier zu etablieren."