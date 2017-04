Austria: 21 Punkte aus neun Spielen als Traumziel

Altach (49), Sturm (48) und die Austria (47) sind nur durch zwei Punkte getrennt, Violett startet Samstag im Happel- Stadion gegen St. Pölten ins letzte Viertel. Und mit guten Erinnerungen, denn im zweiten Viertel, in dem es jene Partien, die jetzt noch auf dem Programm stehen, schon einmal gab, holte die Austria sieben Siege und damit 21 von 27 möglichen Punkten:

"Dreier" gab es gegen St. Pölten (H/2:1), Mattersburg (A/2:0), Rapid (A/2:0), Sturm (H/2:0), Ried (H/2:0), Wolfsberg (A/3:0) und Admira (A/2:0).

Dem gegenüber stehen nur zwei Niederlagen: in Altach 1:5 und daheim gegen Salzburg 1:3.

Das Traumziel ist also die Wiederholung des zweiten Viertels, holt man wieder 21 Punkte, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn Violett nächste Saison nicht in Europa dabei sein würde. Für Trainer Thorsten Fink ist das Ziel realisierbar: "Wir haben ja schon im Herbst gezeigt, dass wir zu solch einer Punkteausbeute fähig sind, die Qualität dazu hat die Mannschaft. Die Aussicht auf Europa sollte uns jedenfalls beflügeln und nicht hemmen, ich glaube an meine Spieler, bin überzeugt, dass wir es schaffen!"

Peter Klöbl, Kronen Zeitung