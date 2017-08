Australisches Cafe verlangt 18% Männer- Aufschlag

In einem Cafe der australischen Millionenstadt Melbourne werden Männer seit kurzem extra zur Kassa gebeten: Das "Handsome Her" (in etwa: "Hübsche Sie") schlägt bei Männern 18 Prozent auf den Preis drauf. Auf einer Kreidetafel gleich am Eingang wird dies damit begründet, dass Männer in Australien immer noch mehr verdienen als Frauen - nach einer kürzlich veröffentlichten Studie 18 Prozent.