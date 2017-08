Australierin überlebte heuer drei Terroranschläge

Im Juni besuchte sie gerade London, als Attentäter mehrere Menschen mit einem Auto niedermähten . Nur Tage später reiste sie nach Paris, wo ein Terrorist einen Polizisten vor der Kathedrale Notre Dame niederstach .

Julia Monaco Foto: LinkedIn

"Werde mir alles ansehen, was ich mir vorgenommen habe"

Vergangenen Donnerstag ging sie auf der Rambla in Barcelona shoppen und musste mit ansehen, wie Islamisten mehrere Touristen mit einem Van überfuhren . Zum Glück blieb die junge Frau immer unverletzt - und will ihre Reise weiter fortsetzen: "Ich werde mir alles ansehen, was ich mir vorgenommen habe!"

Kronen Zeitung