Australien trauert um Rekord- Olympionikin Cuthbert

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

08:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Australische Rekord- Olympionikin Betty Cuthbert gestorben

Die australische Olympia- Rekordhalterin Betty Cuthbert ist tot. Die frühere Leichtathletin und Dreifach- Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne starb im Alter von 79 Jahren, wie der Australische Leichtathletikverband am Montag bestätigte. Cuthbert stellte während ihrer aktiven Zeit nicht nur 16 Weltrekorde auf - sie ist bis heute auch die einzige Sportlerin, die im Einzelrennen über 100, 200 und 400 Meter Olympia- Gold holte. Einem Mann ist das noch nie gelungen. Cuthbert litt seit langem an Multipler Sklerose und saß im Rollstuhl. Insgesamt holte sie vier olympische Goldmedaillen: bei den Spielen 1956 über 100 und 200 Meter sowie 4x100 Meter Staffel - und acht Jahre später in Tokio im Einzelrennen über 400 Meter.

21:37 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Damen verloren erstes B- EM- Match gegen Wales 1:6

Die Österreicherinnen haben sich bei der Hockey- B-EM in Wales den Gastgeberinnen im ersten Gruppenspiel 1:6 (1:4) geschlagen geben müssen. Den einzigen Treffer für Rot- Weiß- Rot erzielte Stefanie Podpera zum zwischenzeitlichen 1:2. Das zweite Spiel steht für das ÖHV- Team am Dienstag gegen Weißrussland auf dem Programm, das zum Auftakt Polen 2:0 besiegte.

21:01 Uhr: +GOLF+

Wiesberger in Akron mit 69er- Schlussrunde

Bernd Wiesberger hat zum Abschluss des Golfturniers der WGC- Serie in Akron (Ohio/9,75 Mio. Dollar) seine beste Runde geschafft. Der Burgenländer benötigte auf dem Par- 70- Kurs 69 Schläge und bilanzierte insgesamt mit drei über Par. Damit wird Wiesberger ungefähr auf Endrang 40 landen, die Besten des Klassements hatten ihre Schlussrunde am Sonntagabend (MESZ) erst begonnen.

20:57 Uhr: +SPRINGREITEN+

Saurugg Sieger bei vierter Casino- Grand- Prix- Station

Markus Saurugg hat im vierten Bewerb der Casino- Grand- Prix- Serie in Preding einen Heimsieg gefeiert. Der Steirer setzte sich am Sonntag mit seiner Stute Texas im Stechen durch, nur sieben Hundertstelsekunden hinter ihm lag Titelverteidiger Dieter Köfler mit Askaban. In der Gesamtwertung führt der Niederösterreicher Christian Schranz (285 Punkte) knapp vor Köfler (280) und Saurugg (275).

20:25 Uhr: +FUSSBALL+

Sneijder wechselt wohl zu OGC Nizza

Der französische Spitzenklub OGC Nizza steht vor der Verpflichtung des niederländischen Rekordteamspielers Wesley Sneijder. Die beiden Seiten hätten in Gesprächen eine grundsätzliche Einigung erzielt, gab der Klub aus der Ligue 1 am Sonntag auf Twitter bekannt. Der 33- jährige Mittelfeldspieler war nach Auflösung seines Vertrags bei Galatasaray Istanbul ablösefrei zu haben.

Nach positiver Absolvierung der sportmedizinischen Untersuchung stehe der offiziellen Bestätigung nichts mehr entgegen, hieß es weiter. Stunden vorher war Sneijder, 2010 Champions- League- Sieger mit Inter Mailand, bereits von zahlreichen Fans am Flughafen von Nizza willkommen geheißen worden.

19:47 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Chelimo gewann Marathon WM- Gold vor Kiplagat

Im spannenden Marathonrennen der Frauen am Sonntag bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London ist Rose Chelimo als Siegerin hervorgegangen. Die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin setzte die entscheidende letzte Tempoverschärfung kurz vor dem Ziel, nachdem sie sich bereits seit Kilometer 38 hart mit Edna Kiplagat gematcht hatte.

Die 28- jährige Chelimo gewann in 2:27:11 Stunden. Kiplagat, Weltmeisterin von 2011 und 2013, kam sieben Sekunden später nach 2:17:18 ins Ziel auf der Tower Bridge und verpasste ihr drittes WM- Gold somit knapp. Bronze ging an die US- Amerikanerin Amy Cragg (2:27:18).

19:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Preiner stieg aus WM- Siebenkampf nach Asthmaanfall aus

Die österreichische Siebenkämpferin Verena Preiner ist aus dem WM- Wettkampf vor dem abschließenden 800- m-Lauf ausgestiegen. Die 22- Jährige erlitt am Sonntagnachmittag im Hotel einen Asthmaanfall und wurde von ÖLV- Teamarzt Ulrich Lanz medizinisch therapiert. Die U23- Vizeeuropameisterin lag in London nach sechs Bewerben an der 18. Stelle.

Foto: GEPA

Preiner hyperventilierte nach einem akuten Asthmaanfall und bekam dadurch auch Krämpfe, teilte der ÖLV mit. "Sie fühlt sich wieder gut. Eine weitere Teilnahme am Wettkampf ist aber aus medizinischer Sicht nicht vertretbar", hieß es.

"Ich bin traurig, nicht weitermachen zu können, mein Sportlerherz leidet natürlich. Vor allem, weil ich gehofft hatte, mit meiner besten Disziplin, dem 800- m-Lauf, noch ein paar Plätze gutmachen zu können. Wir werden daheim mit einem Lungenfacharzt schauen, was die Ursachen sein könnten und wie wir das weiter behandeln", meinte Preiner, die schon länger unter Belastungsasthma leidet, einen derart heftigen Anfall aber bisher noch nicht hatte.

17:50 Uhr: +FUSSBALL+

Arsenal gewann gegen Chelsea Community Shield

Arsenal hat den Community Shield gewonnen. Die Elf von Trainer Arsene Wenger gewann die englische Variante des Supercups gegen Chelsea mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit war es durch Tore von Viktor Moses (46.) und Sead Kolasinac (82.) 1:1 gestanden. Chelseas Pedro sah in der 80. Minute für ein grobes Foulspiel die Rote Karte. Arsenal gewann den Bewerb zum dritten Mal seit 2014, zum siebenten Mal in der Ära von Langzeittrainer Arsene Wenger (1996). Im Elfmeterschießen wurde erstmals das Format "ABBA" - analog zum Tiebreak im Tennis - angewendet. Chelsea begann, dann waren zwei Akteure Arsenals an der Reihe, gefolgt von zwei Schützen Chelseas - bis eine Entscheidung fiel.

15:35 Uhr: +MOTORSPORT+

Auer bei GT Masters am Nürburgring 13.

Nach dem Sieg am Samstag hat es für Lucas Auer und seinen deutschen Partner Sebastian Asch am Sonntag im zweiten Rennen auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters nur zu einem 13. Platz gereicht. Aufgrund des Triumphes am Vortag wurde der Mercedes des Duos mit 30 Kilogramm Zusatzgewicht beladen. "Uns war schon klar, dass es mit dem Zusatzgewicht schwer werden wird", meinte Auer.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Zudem habe man sich mit dem Reifendruck verpokert. Nach einem 17. Platz im Qualifying verbesserte sich das Duo zwar um einige Plätze, für ein Ergebnis in den Punkterängen war das aber zu wenig.

15:32 Uhr: +TENNIS+

Thiem in Montreal gegen Schwartzman oder Qualifikant

Dominic Thiem hat beim mit 4,6 Millionen Dollar dotierten ATP- 1000- Turnier in Montreal als drittgesetzter Spieler ein Freilos in der ersten Runde. Danach wartet auf den Niederösterreicher entweder der Argentinier Diego Schwartzman, der zuletzt in Hamburg Andreas Haider- Maurer besiegt hatte, oder ein Qualifikant. Thiems Zweitrundenmatch geht frühestens am Dienstag (Ortszeit) über die Bühne.

Auch der Wimbledon- Finalist im Doppelbewerb, Oliver Marach, hat mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic ein Freilos zu Beginn. Sie treffen auf den Sieger aus Nikola Mektic/Aisam- Ul- Haq Qureshi (CRO/PAK) - Juan Cabal/Pablo Carreno (COL/ESP).

15:15 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Pfeil als 23. mit bestem ÖLV- Ergebnis in einem WM- Marathon

Valentin Pfeil hat den WM- Marathon am Sonntag in London in der Zeit von 2:16:28 Stunden als guter 23. beendet und damit für das beste ÖLV- Ergebnis in dieser Disziplin bei Welttitelkämpfen gesorgt. Die Goldmedaille holte sich der Kenianer Geoffrey Kirui in 2:08:27 vor dem Äthiopier Tamirat Tola (2:09:49) und Alphonce Simbu aus Tansania (2:09:51).

13:58 Uhr: +TRIATHLON+

Hütthaler feiert dritten Saisonsieg in Halb- Ironman

Die Niederösterreicherin Lisa Hütthaler hat am Sonntag im Halb- Ironman (70.3) der Triathleten in Gdynia (Polen) ihren dritten Sieg in dieser Serie innerhalb von zwei Monaten gefeiert. Nach 1,9 km Schwimmen, 90 km auf dem Rad und einem Halbmarathonlauf hatte Hütthaler in 4:17:03 Stunden einen Vorsprung von 4:47 Minuten auf die zweitplatzierte Britin Corinne Abraham. Zuvor hatte Hütthaler in Pescara und Jönköping gewonnen.

12:11 Uhr: +BASKETBALL+

Nationalspieler Rados wechselt zu Meister Kapfenberg

Basketball- Doublegewinner Bulls Kapfenberg hat am Sonntag die Verpflichtung des Nationalspielers Jozo Rados bekannt gegeben. Der 2,08 m große Center kam von den Klosterneuburg Dukes und unterzeichnete an seinem 24. Geburtstag einen Zweijahresvertrag.

11:05 Uhr: +FUSSBALL+

Benfica schafft mit Supercup- Sieg Triple in Portugal

Rekordmeister Benfica Lissabon hat am Samstag in Aveiro im portugiesischen Fußball- Supercup Vitoria Guimaraes mit 3:1 besiegt und damit das Triple fixiert. Es war der siebte Erfolg im Supercup für den 36- fachen Champion.

10:18 Uhr: +GOLF+

Wiesberger vor Schlussrunde in Akron 45.

Bernd Wiesberger nimmt die vierte und letzte Runde beim Golfturnier der WGC- Serie in Akron (Ohio/9,75 Millionen Dollar) als 45. in Angriff. Am Samstag benötigte der 31- Jährige auf dem Par- 70- Kurs wie am Vortag 72 Schläge (ein Birdie, drei Bogeys) und hielt bei insgesamt vier über Par. Spitzenreiter waren Zach Johnson USA) und Thomas Pieters (BEL) mit je neun unter Par.

Bei den British Open der Damen in Kingsbarns (Schottland/3,045 Millionen Euro) hat die Tirolerin Christine Wolf den Cut nach Runden von 72 und 73 Schlägen um zwei Strokes verpasst. Vor der letzten Runde dieses Major- Turniers führt die Südkoreanerin Kim In- kyung mit dem Gesamtscore von 199 und sechs Schlägen Vorsprung.

9:40 Uhr: +FUSSBALL+

Aubameyang: Wechsel nach China im Winter?

Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre- Emerick Aubameyang schließt einen Wechsel nach China im kommenden Winter nicht aus. Der 28- Jährige sagte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag": "Niemand kann sagen, was die Zukunft bringt". Der Stürmer habe im Sommer mit den Verantwortlichen des Bundesligisten über einen Wechsel gesprochen. "Ich habe ihnen meine Gedanken mitgeteilt, vielleicht noch einmal etwas anderes ausprobieren zu wollen. Es waren offene und faire Gespräche", so Aubameyang. Er habe ein Angebot aus China gehabt, der Wechsel sei aber nicht zustande gekommen. "Es ist doch normal, dass du darüber nachdenkst, wenn dir so viel Geld angeboten wird."

22:05 Uhr: +GOLF+

Wiesberger fiel in Akron nach mäßiger Runde weiter zurück

Bernd Wiesberger ist beim Golfturnier der WGC- Serie in Akron (USA) am Samstag so wie am Vortag über eine Runde mit zwei Schlägen über Par nicht hinausgekommen. Der 31- Jährige fiel mit insgesamt vier Schlägen über Par (214) vom 35. Platz weiter zurück. Einem Birdie standen drei Bogeys gegenüber. Klarer Spitzenreiter vor Abschluss der Runde war der Belgier Thomas Pieters mit neun Schlägen unter Par.

19.30 Uhr: +FUSSBALL+

Hannover- Randalierer sorgen für Abbruch bei Burnley- Test

Einige hundert Fans von Hannover 96 haben für einen Spielabbruch beim Testspiel zwischen dem englischen Premier- League- Klub Burnley und dem Bundesliga- Aufsteiger gesorgt. Laut Medienberichten richteten sich die 96er- Anhänger mit Schmähgesängen gegen Klub- Präsident Martin Kind, rissen später sie Sitzschalen aus der Verankerung und warfen sie in Richtung der Burnley- Fans.

Die Polizei riet in der Halbzeitpause, die Partie beim Stand von 1:0 für Burnley aus Sicherheitsgründen abzubrechen. "Wir unterstützen das. Es ist eine Schande, dass das passiert ist", erklärte Burnley- Trainer Sean Dyche. Hannover 96 nahm noch keine Stellung zu den Vorfällen. Grund der Proteste war möglicherweise die Zustimmung des Aufsichtsrats des Stammvereins von Hannover 96 am vergangenen Montag, dass Kind für 12.750 Euro 51 Prozent an der Hannover 96 Management GmbH übernehmen kann.

14:57 Uhr: +SNOWBOARD+

Dreiwöchige Trainingspause für Gasser wegen Knieverletzung

Foto: GEPA

Anna Gasser hat sich beim Training auf der Mattenanlage im japanischen Toyama eine Knieverletzung zugezogen, welche die 25- jährige Kärntnerin zu einer dreiwöchigen Pause zwingt. Die regierende Freestyle- Gesamtweltcupsiegerin erlitt bei einer unsauberen Landung eine Prellung des Schienbeinkopfes im linken Bein.

Der Verdacht auf eine Bänderverletzung, der in Japan noch bestanden hatte, bestätigte sich bei einer eingehenden Untersuchung im Sanatorium Hochrum nicht, wie der ÖSV am Samstag vermeldete. Gasser wird nach der Auszeit nach Neuseeland reisen, wo am 3. und 4. September in Cardrona mit einem Slopestyle der Snowboard- Weltcupauftakt 2017/18 erfolgt. Ob die Millstätterin an diesem Contest teilnehmen wird, ist allerdings noch offen.

"Es ist einerseits natürlich sehr schade, dass ich wertvolle Trainingszeit jetzt in Japan und anschließend in Australien verliere, wo ich mich auf Schnee auf den Weltcup vorbereiten wollte. Andererseits bin ich sehr erleichtert, dass die Verletzung nicht allzu schlimm ist und ich bald wieder fahren darf. Ob ich in Cardrona starten werde, mache ich davon abhängig, wie sich das Knie nach der Pause anfühlt und das Training auf dem dortigen Kurs verläuft", erklärte Gasser.

13:45 Uhr: +VOLTIGIEREN+

WM- Gold für Feldhofer/Krippl im Junioren- Pas- de- deux

Viktoria Feldhofer und Anna Krippl haben am Freitag im Rahmen der Junioren- Weltmeisterschaften im Voltigieren in Ebreichsdorf die Goldmedaille im Pas- de- deux- Bewerb gewonnen. Die Steirerinnen setzten sich vor der deutschen Paarung Ronja Kähler/Julian Kögl durch.

13:23 Uhr: +FUSSBALL+

Irlands Ex- Teamstürmer Keane setzt Karriere in Indien fort

Der irische Rekordstürmer Robbie Keane setzt seine Karriere in Indien bei Atletico de Kolkata fort. "Die Reise geht weiter", schrieb der 37- Jährige auf Instagram, sein neuer Klub begrüßte den Angreifer auf Twitter. Keane war im August 2016 aus der irischen Nationalmannschaft zurückgetreten, im November hatte er seinen Abschied vom US- Klub Los Angeles Galaxy nach sechs Saisonen verkündet.

"Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung", hatte Keane damals erklärt. Die indische Liga ISL war 2013 gegründet worden, seitdem sind einige Stars wie der italienische Ex- Weltmeister Alessandro Del Piero oder der Franzose David Trezeguet nach Indien gewechselt.

Keane trifft in Kolkata unter anderem auf den früheren englischen Nationalspieler Teddy Sheringham, der dort Cheftrainer ist. Beide hatten in ihrer Karriere bei Tottenham Hotspur zusammengespielt. Keane ist mit 68 Treffern Rekordtorschütze der irischen Nationalelf.

12:07 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

ÖLV- Siebenkämpferinnen starteten schnell in die WM

Österreichs Siebenkämpferinnen sind am Samstagvormittag flott in den WM- Siebenkampf in London gestartet. Die Freiluft- EM- Dritte Ivona Dadic verbesserte über 100 m Hürden ihre Bestleistung um 2/100 Sekunden auf 13,68 und nahm mit 1024 Punkten den 13. Rang unter 31 Athletinnen ein. Verena Preiner stellte mit 13,79 ihre persönliche Bestmarke ein und rangierte auf Platz 18 (1008). Beste war die Niederländerin Nadine Visser in 12,85 Sekunden, sie hält bei 1.147 Punkten. Am Samstag folgten noch der Hochsprung, das Kugelstoßen und die 200 m.

11:02 Uhr: +GOLF+

Wiesberger nach zweiter Runde in Akron auf Platz 35

Bernd Wiesberger liegt nach der immer wieder wegen Schlechtwetters unterbrochenen zweiten Runde des Golfturniers der WGC- Serie in Akron (Ohio) mit insgesamt 142 Schlägen (zwei über Par) auf Rang 35. Der Burgenländer spielte am Freitag (Ortszeit) eine 72er- Runde und verlor damit im Vergleich zum ersten Tag 13 Plätze. "Ein sehr enttäuschendes Ergebnis eines extrem langen Tages", sagte Wiesberger.

Die Führung übernahm der US- Amerikaner Jimmy Walker mit 133 Schlägen. Den Schlag des Tages bei dem mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Einladungsturnier spielte Walkers Landsmann Hudson Swafford, der auf der 15. Spielbahn, einem knapp 200 Meter langen Par- 3, seinen Ball mit einem "hole in one" versenkte.

7:49 Uhr: +FUSSBALL+

PSG verkaufte schon am ersten Tag über 10.000 Neymar- Trikots

Schon am ersten Tag nach dem 222- Millionen- Euro- Rekordtransfer von Starfußballer Neymar zu Paris Saint- Germain war die Nachfrage nach Trikots mit dem Namen des Brasilianers enorm. Nach Angaben von PSG hätten Fans am Freitag über 10.000 Stück um durchschnittlich 100 Euro erworben. Am Samstag werde lediglich ein Trikot pro Person abgegeben, kündigte der Club an.

21:12 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger nicht direkt ins WM- Finale - Aufstiegschance gut

Lukas Weißhaidinger hat sich nicht direkt für das Diskuswurf- Finale der Top 12 bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London qualifiziert, aber dennoch sehr gute Aufstiegschancen. Der Oberösterreicher kam am Freitagabend vor 55.100 Zuschauern bei drei Versuchen auf eine Bestweite von 63,57 Metern, erreichte im Olympiastadion von 2012 die geforderten 64,50 somit nicht. Als Fünfter der ersten Qualifikationsgruppe musste Weißhaidinger nun noch den Ausgang der zweiten Gruppe abwarten, die erst um 21.45 begann. Es waren nochmals 16 Athleten am Start. Das Finale ist morgen ab 20.25 angesetzt

20:54 Uhr: +TENNIS+

Knowle verpasst Kitz- Finale

Der Österreicher Julian Knowle ist mit seinem niederländischen Partner Matwe Middelkoop bei den Generali Open (ATP- 250, 540.310 Euro, Sand) in Kitzbühel ausgeschieden. Das Doppel verlor im Semifinale gegen Hans Podlipnik- Castillo/Andrej Wasilewski (CHI/BLR) in drei Sätzen mit 7:5,3:6,10:7

20:51 Uhr: +RADSPORT+

Belgier Teuns Gesamtsieger der Polen- Rundfahrt

Der Belgier Dylan Teuns hat am Freitag die zur WorldTour zählende Polen- Rundfahrt als Gesamtsieger abgeschlossen. Der BMC- Profi hatte zwei Sekunden Vorsprung auf den Polen Rafal Majka (Bora) und drei auf den Niederländer Wout Poels (Sky), der die letzte Etappe um Bukowina Tatrzanska (132 km) gewann.

20:26 Uhr: +FUSSBALL+

Liverpool- Profi Lallana fällt mehrere Monate aus

Der FC Liverpool und sein Coach Jürgen Klopp müssen zumindest zwei Monate auf Mittelfeldspieler Adam Lallana verzichten. Der englische Nationalspieler hatte sich am Mittwoch in München im Spiel gegen Atletico Madrid an einem Oberschenkel verletzt. Details nannte der Club nicht.

Foto: AFP

19:48 Uhr: +FUSSBALL+

Holger Badstuber wechselt zum VfB Stuttgart

Ex- Bayern- Kicker Holger Badstuber wechselt zum Bundesliga- Aufsteiger VfB Stuttgart. Das bestätigten die Schwaben in einer Pressemitteilung. Der 28- Jährige erhält einen Einjahresvertrag und wird das Trikot mit der Nummer 28 tragen. Zunächst wurde über einen Transfer ins Ausland spekuliert, nun bleibt Badstuber der Bundesliga treu. Nach einer Zeit mit vielen Verletzungen hatte Badstuber seinen Stammplatz bei den Bayern verloren. Im vergangenen Frühjahr Kickte der gebürtige Allgäuer für den FC Schalke. Sein Vertrag bei den Bayern war nicht mehr verlängert worden.

18:31 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Deutsches Duo Ludwig/Walkenhorst stehen im Finale

Das erste Final- Duo der Beachvolleyball- WM auf der Wiener Donauinsel kommt aus Deutschland. Das Duo aus Laura Ludwig und Kira Walkenhorst setzte sich im Semifinale gegen die Brasilianerinnen Larissa/Talita in zwei Säten mit 21:19 und 21:16 durch.

Foto: GEPA

14:53 Uhr: +BOXEN+

Joshua muss WBA- Titel gegen Ortiz verteidigen

Die World Boxing Association (WBA) hat bestimmt, dass Schwergewichts- Weltmeister Anthony Joshua seine Titel gegen den Kubaner Luis Ortiz verteidigt. Wann der Titelkampf stattfindet, steht noch nicht fest. Joshua, der auch die Gürtel der International Boxing Federation (IBF) und der International Boxing Organization (IBO) besitzt, hatte ursprünglich einen Rückkampf gegen Wladimir Klitschko geplant.

Den am Donnerstag zurückgetretenen Ukrainer schlug Joshua im April durch K.o. in der 11. Runde. Mit dem 27- jährigen Briten Joshua und dem elf Jahre älteren Ortiz treffen zwei ungeschlagene Boxer aufeinander. Joshua gewann seine bisherigen 19 Kämpfe, Ortiz behielt in 27 Fights die Oberhand.

12:47 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Titelverteidiger Alison/Bruno im Achtelfinale gescheitert

Die brasilianischen Titelverteidiger Alison/Bruno sind bei der Beach- Volleyball- WM in Wien bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die Olympiasieger von Rio unterlagen am Freitag den Kanadiern Ben Saxton/Chaim Schalk nach hartem Kampf mit 1:2 (- 19,19,- 13). Sie verpassten damit wie auch schon alle ihre Vorgänger die erfolgreiche Titelverteidigung.

Foto: AP

08:27 Uhr: +GOLF+

Platz 22 für Wiesberger nach Auftaktrunde in Akron

Österreichs Golf- Star Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer Par- 70- Runde in das mit 9,75 Millionen US- Dollar dotierte WGC- Bridgestone Invitational in Akron gestartet. Damit lag der Burgenländer auf dem 22. Platz. Spitzenreiter war der Belgier Thomas Pieters, der nur 65 Schläge auf dem Kurs im Firestone Country Club benötigte.

22:56 Uhr: +TENNIS+

Auch Weltranglisten- Erster Murray sagt für Montreal ab

Der Tennis- Weltranglistenerste Andy Murray hat am Donnerstag ebenfalls seine Teilnahme am Masters- 1000- Turnier in Montreal abgesagt. Der Schotte braucht mehr Zeit, um seine Hüftverletzung zu kurieren, die ihn bereits bei der Viertelfinal- Niederlage in Wimbledon gegen Sam Querrey arg behindert hatte. Sollte Rafael Nadal in Kanada ins Halbfinale kommen, würde der Spanier Weltranglistenerster werden. Vor Murray hatten bereits drei andere Top- Ten- Spieler verletzungsbedingt für Montreal abgesagt: der Schweizer Stan Wawrinka, der Serbe Novak Djokovic, der die Saison vorzeitig beendet hat, und der kroatische Wimbledon- Finalist Marin Cilic.

21:54 Uhr: +FUSSBALL+

Iheanacho für 28 Mio. Euro von ManCity zu Leicester

Premier- League- Klub Leicester City hat den Nigerianer Kelechi Iheanacho für rund 28 Millionen Euro verpflichtet. Der 20- jährige Stürmer erhielt beim Verein von Christian Fuchs einen Fünfjahresvertrag. Laut britischen Medienberichten besitzt ManCity für Iheanacho eine Rückkauf- Option um 55 Millionen Euro.

20:13 Uhr: +MOTORRAD+

Spaniens Motorrad- Legende Angel Nieto gestorben

Die spanische Motorrad- Legende Angel Nieto ist am Donnerstag gestorben. Dies gab die MotoGP auf ihrer Webseite bekannt. Der 70- Jährige war am Mittwoch der Vorwoche bei einem Unfall mit seinem Quad auf Ibiza schwer verletzt worden. Wegen Kopfverletzungen war Nieto in ein künstliches Koma versetzt worden. Beim Einleiten des Aufwachprozesses kam es nun zu schweren Komplikationen, die zum Tod führten.

Nieto war 13- facher Motorrad- Weltmeister (von 1969 bis 1984 in den Kategorien bis 50 und 125 ccm) und 90- facher Grand- Prix- Sieger. Vor ihm war dieses Jahr bereits MotoGP- Ex- Weltmeister Nicky Hayden gestorben. Der 35- jährige US- Amerikaner war am 22. Mai seinen schweren Verletzungen nach einem Fahrradunfall in Italien erlegen.

18:27 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa sagt Toronto- Start ab

Die ehemalige Tennis- Weltranglistenerste Maria Scharapowa musste ihre Teilnahme am WTA- Turnier in der kommenden Woche in Toronto wegen einer Verletzung am linken Unterarm absagen. Die Russin hatte bereits für ihre Zweitrundenpartie am Mittwoch in Stanford w.o. geben müssen.

In der kanadischen Metropole hätte Scharapowa, die im April nach einer 15- monatigen Dopingsperre zurückkehrte, von einer Wildcard profitiert. Wegen einer Verletzung am Oberschenkel konnte sie aber vor dem Comeback in Stanford nur drei Turniere bestreiten.

17:57 Uhr: +TENNIS+

Auch Cilic fehlt in Montreal

Nach dem Schweizer Stan Wawrinka und dem Serben Novak Djokovic verpasst mit dem Kroaten Marin Cilic noch ein weiterer Top- Ten- Spieler verletzungsbedingt das Masters- 1000- Tennis- Turnier in der nächsten Woche in Montreal. Der Weltranglistensechste leidet weiter unter jener Adduktorenblessur, die er sich im gegen Roger Federer verlorenen Wimbledon- Finale zugezogen hat.

17:41 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

IAAF- Kongress bestätigte Suspendierung von Russland

Der Kongress des Leichtathletik- Weltverbandes (IAAF) hat der Verlängerung der Suspendierung des russischen Verbandes (RUSAF) zugestimmt. Mit einer klaren Mehrheit von 166:21- Stimmen folgten die Delegierten am Donnerstag in London einer entsprechenden Empfehlung des IAAF- Councils.

Nach der Aufdeckung des systematischen Dopings in Russlands Leichtathletik war die RUSAF im November 2015 suspendiert worden. Die IAAF begründet die Nichtaufhebung der Sperre vor allem damit, dass die Anti- Doping- Agentur Russlands (RUSADA) noch nicht vollumfänglich ihre Aufgaben wahrnehmen kann.

16:56 Uhr: +FUSSBALL+

Arsenal- Coach Wenger schließt Sanchez- Wechsel aus

Der englische FA- Cupsieger Arsenal hat einen Wechsel von Stürmer Alexis Sanchez ausgeschlossen. "Meine Entscheidung ist klar, er bleibt hier und wird das respektieren", sagte Trainer Arsene Wenger am Donnerstag. "Er wird für diese Saison hier sein und, wenn wir es hinbekommen, auch darüber hinaus", sagte der Coach.

Sanchez' Vertrag beim Premier- League- Klub läuft nur noch bis zum kommenden Sommer. Der 28- Jährige soll schon länger bei anderen europäischen Topvereinen im Gespräch sein. Wenger erklärte, er werde öffentlich nicht mehr über Sanchez' Zukunft sprechen. "Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er fokussiert ist."

16:44 Uhr: +RADSPORT+

EM- Einzelzeitfahren: Brändle als 4. knapp geschlagen

Ex- Stundenweltrekordler Matthias Brändle verpasste im Herren- Einzelzeitfahren über 46 km die EM- Medaillenränge als Vierter nur knapp. Dem Vorarlberger fehlten auf dem flachen Kurs lediglich neun Sekunden auf Sieger Victor Campenaerts aus Belgien. Silbermedaillengewinner Maciej Bodnar aus Polen war sieben Sekunden schneller, der drittplatzierte Ire Ryan Mullen fünf.

Die im Frauen- Rennen über 31,5 km fünftplatzierte Martina Ritter freute sich über ein unerwartetes Spitzenergebnis. "Ich bin gerade sprachlos. Vor der EM hab ich noch gesagt, dass alles, was noch kommt, nur mehr eine Draufgabe auf diese erfolgreiche Saison ist... und jetzt das", sagte Ritter.

15:42 Uhr: +TENNIS+

Fognini im Kitzbühel- Halbfinale

Gstaad- Sieger Fabio Fognini ist weiter auf Kurs zum Double: Der 30- jährige Italiener besiegte am Donnerstag den Brasilianer Thomaz Bellucci in nur 65 Minuten mit 6:3,6:1 und steht nun auch in Kitzbühel schon im Halbfinale. Feiert der Jungvater noch zwei Siege, dann könnte er unmittelbar nach Gstaad auch in der Gamsstadt triumphieren. Nun wartet der Deutsche Philipp Kohlschreiber.

13:59 Uhr: +TENNIS+

Kohlschreiber erster Semifinalist in Kitzbühel

Der Deutsche Philipp Kohlschreiber steht als erster Spieler im Halbfinale der "Generali Open" in Kitzbühel. Beim ATP- 250- Turnier in Tirol besiegte Kohlschreiber im Viertelfinale den Serben Dusan Lajovic in drei Sätzen mit 4:6, 6:4, 7:6(5).

Foto: GEPA

10:00 Uhr: +FUSSBALL+

Michael Gregoritsch trifft doppelt für den FC Augsburg

Teamspieler Michael Gregoritsch hat beim Testspiel seines neuen Klubs FC Augsburg doppelt getroffen. Der Steirer erzielte beim klaren 4:0- Sieg des FCA sogar einen wahren Doppelschlag und brachte den Bundesligisten damit auf die Siegesstraße. Zunächst traf der Ex- Hamburger in der 35. Minute mit einem Weitschuss, nur vier Minuten später schlug Gregoritsch per Kopf zu. Die beiden übrigen Tore erzielten Koo Ja- Cheol (67. Minute) sowie Raphael Framberger (82. Minute).

07:44 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico Madrid gewinnt "Audi- Cup" gegen Liverpool im Elfmeterschießen

Champions- League- Semifinalist Atletico Madrid hat den vom FC Bayern ausgerichteten "Audi- Cup" gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Spanier gegen den FC Liverpool mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hattes es 1:1 gestanden. Tragischer Held war ausgerechnet Liverpool- Kapitän Jordan Hendersson. Er verschoss als Einziger seinen Elfmeter.

Foto: GEPA

22:23 Uhr: +FUSSBALL+

Hütters Young Boys überraschend im CL- Play- off

Die von Adi Hütter trainierten Young Boys Bern haben am Mittwoch überraschend das Play- off in der Qualifikation für die Fußball- Champions- League erreicht. Der Schweizer Vizemeister besiegte Dynamo Kiew nach der 1:3- Auswärtsniederlage im Hinspiel vergangene Woche zu Hause mit 2:0 (1:0).

Das Goldtor für die Berner, bei denen Thorsten Schick auf der Bank saß, erzielte der nur fünf Minuten zuvor eingewechselte Jordan Lotomba in der 90. Minute nach einem Eckball.

22:08 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa gibt in Stanford wegen Verletzung auf

Maria Scharapowa einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Russin gab vor ihrem Zweitrundenmatch beim WTA- Turnier in Stanford gegen die Ukrainerin Lesia Tsurenko wegen einer Verletzung im linken Unterarm auf. Die frühere Weltranglisten- Erste hatte diese Woche ihr erstes Match seit einer im Mai in Rom erlittenen Oberschenkelverletzung bestritten.

21:40 Uhr: +FUSSBALL+

Audi Cup: FC Bayern verliert auch gegen Napoli

Einen Tag nach der 0:3- Pleite gegen Liverpool verliert Bayern beim Audi Cup auch gegen SSC Napoli mit 0:2. Koulibaly brachte die Italiener nach einem Freistoß in der 14. Minute in Führung. Giaccherini (55.) fixierte den 2:0- Endstand. Damit hat der deutsche Rekordmeister bei seinem eigenen Heimturnier den letzten Platz belegt. Von den Fans gab es ein lautes Pfeifkonzert.

21:29 Uhr: +SEGELN+

Bildstein/Hussl bei 49er- EM auf 6. Zwischenrang

Die Österreicher Benjamin Bildstein/David Hussl liegen bei der Segel- EM vor Kiel in der 49er- Klasse voll auf Kurs Richtung Medal Race. Nach den Mittwoch- Wettfahrten rangierte das Duo an sechster Stelle. Bei der Foiling- Premiere des Nacra17 waren Thomas Zajac/Barbara Matz Zwölfte. Tanja Frank/ Lorena Abicht mussten sich mit dem 38. Platz begnügen.

Bildstein sprach nach den Plätzen 5, 13 und 9 von sehr schwierigen Windbedingungen. "Es war ein Tag, an dem man alles verlieren kann. Wir sind noch immer voll im Plan, um die Qualifikation fürs Medal Race zu schaffen. Wir sind sehr optimistisch."

Zajac/Matz hielten mit den Rängen 11, 14 und 11 zwar den zwölften Gesamtrang, der Rückstand auf die acht Positionen für das Finale wuchs aber an. "Es gab minimale Verbesserung im Bootsspeed wie auch im Bootshandling. Aber alles in allem ist es noch eine große Baustelle. Wir sind noch weit weg von dort, wo wir hinmüssen", erklärte der Olympia- Dritte.

18:55 Uhr: +FUSSBALL+

Bayern zum Saisonstart ohne James - Thiago fehlt im Supercup

Der FC Bayern München muss ohne Neuzugang James Rodriguez in die Bundesligasaison starten. Der Leihspieler von Real Madrid zog sich beim 0:3 gegen Liverpool am Dienstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu. James werde "in den kommenden Wochen" ausfallen, teilten die Bayern am Mittwoch mit.

Mittelfeldspieler Thiago hat gegen Liverpool eine Bauchmuskelverletzung erlitten. Er fehlt damit im Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund. David Alaba, der ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste, sollte am Donnerstag wieder individuell trainieren können.

18:10 Uhr: +TENNIS+

US- Open- Sieger Wawrinka nicht bei nächsten Masters- Turnieren

US- Open- Sieger Stan Wawrinka hat vor seiner anstehenden Titelverteidigung in New York weiter Verletzungsprobleme. Der Schweizer sagte am Mittwoch seine Teilnahme an den anstehenden Masters- 1000- Turnieren in Montreal und Cincinnati ab. Der Weltranglisten- Vierte leidet unter Problemen im linken Knie. Nach Konsultationen mit seinen Ärzten habe er sich für eine Absage entschieden, erklärte Wawrinka.

Foto: AP

Dem 32- Jährigen bleiben noch knapp vier Wochen, um für die US Open in New York fit zu werden. In Wimbledon war Wawrinka zuletzt schon in der ersten Runde gescheitert.

16:42 Uhr: +RADSPORT+

Tiroler Schwarz nach positivem Dopingtest suspendiert

Wenige Wochen nach Matija Kvasina (Felbermayr Wels) hat ein weiterer Fahrer eines österreichischen Rad- Teams einen positiven Dopingtest abgegeben. Der Tiroler Lucas Schwarz wurde laut Mitteilung der Österreichischen Anti- Doping Rechtskommission vom Mittwoch mit Wirkung vom 1. August vorläufig suspendiert.

Bei dem 24- Jährigen vom Team Tirol Cycling wurde bei einem Test außerhalb eines Wettkampfes am 20. Juni in Jenbach in der A- Probe EPO nachgewiesen. Schwarz gilt als guter Bergfahrer und absolviert seine erste Saison bei einem Continental- Team (3. Division).

16:34 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer muss für Davis Cup absagen

Österreichs Tennis- Routinier Jürgen Melzer hat am Achtelfinaltag des Kitzbüheler ATP- Turniers einen Abstecher zu den Beachvolleyball- Weltmeisterschaften auf die Wiener Donauinsel gemacht. Der 36- Jährige traf rechtzeitig für das Sechzehntelfinale seiner Landsfrauen Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer ein. Melzer muss wegen einer Ellbogenblessur an der linken Schlaghand derzeit pausieren.

Der ehemalige Weltranglisten- Achte musste daher auch seine Wildcard für das Generali Open in Kitzbühel zurückgeben, wovon der Steirer Sebastian Ofner profitierte. Bezüglich seines eigenen Comebacks macht sich der ältere der Melzer- Brüder keinen Druck. "Das muss jetzt ordentlich ausheilen. Ich hoffe, nach den US Open", antwortete Melzer. Alles in allem hofft er in vier bis fünf Wochen auf seine Rückkehr.

Für den Davis- Cup- Länderkampf vom 15. bis 17. September in Wels gegen Rumänien erteilte der ehemalige French- Open- Halbfinalist allerdings quasi schon eine Absage. "Das wird sich nicht ausgehen", sagte Melzer. Für das Heimspiel der Europa- Afrika- Zone I (1. Play- off) kann Österreichs Davis- Cup- Kapitän Stefan Koubek allerdings fix auf Österreichs Topspieler Dominic Thiem zählen.

15:48 Uhr +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst im 1/16- Finale gegen US- Duo Brunner/Patterson

Die Auslosung für das Sechzehntelfinale hat den fix aufgestiegenen ÖVV- Herren- Teams am Mittwoch Gegner aus führenden Beach- Volleyball- Nationen gebracht. Für Clemens Doppler/Alexander Horst (Nr. 12) kommt es am Donnerstag in einem Match zweier Pool- Zweiter zum Duell mit dem US- Duo Theodore Brunner/Casey Patterson (17). Martin Ermacora/Moritz Pristauz (40) treffen auf die Brasilianer Pedro/Guto (8).

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

10:49 Uhr: +FUSSBALL+

Federer spielt in Montreal

Tennis- Superstar Roger Federer bestreitet vor den US Open in New York (28. August bis 10. September) zwei Vorbereitungsturniere. Der Schweizer, der am 8. August 36 Jahre alt wird, tritt nächste Woche beim ATP- Masters- 1000- Event in Montreal und unmittelbar danach beim Masters- 1000- Turnier in Cincinnati an. Federer hat seit 2011 nicht mehr in Montreal gespielt.

22:28 Uhr: +TENNIS+

Ex- Profi Golmard 43- jährig gestorben

Der frühere französische Tennisprofi Jerome Golmard ist am Dienstag im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Der ehemalige Weltranglisten- 22. litt an einer Amyotrophen Lateralsklerose (ALS), die zu seinem Tod geführt hat. Diese Erkrankung des motorischen Nervensystem ist auch als Lou- Gehrig- Krankheit bekannt. Golmard gewann zwei Turniere auf der ATP- Tour, 1999 in Dubai und 2000 in Chennai.

20:56 Uhr: +RADSPORT+

Sagan nach Platz drei weiter Führender der Polen- Rundfahrt

Weltmeister Peter Sagan hat bei der Polen- Radrundfahrt seinen zweiten Etappensieg verpasst, die Führung im Gesamtklassement aber erfolgreich verteidigt. Der Slowake belegte auf der vierten Etappe über 238 Kilometer von Zawiercie nach Zabrze am Dienstag den dritten Platz hinter Tagessieger Caleb Ewan und Danny van Poppel. Der Niederösterreicher Gregor Mühlberger kam als 20. ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Sagan mit einem Vorsprung von zehn Sekunden vor dem Belgier Dylan Teuns. Sein Bora- Teamkollege Mühlberger liegt mit 3:17 Minuten Rückstand auf dem 39. Rang.

19:38 Uhr: +FUSSBALL+

Christoph Daum bleibt Rumäniens Teamchef

Der Deutsche Christoph Daum bleibt trotz anhaltender Kritik an seiner Person bis zum Ende seines Vertrages 2018 rumänischer Teamchef. Dies gab Verbandschef Razvan Burleanu am Dienstag in Bukarest bekannt, wie der nationale Verband (FRF) auf seiner Webseite mitteilte. Damit wolle er allen weiteren Spekulationen den Boden entziehen, sagte Burleanu nach einer Vorstandssitzung.

Der frühere Austria- Meistertrainer Daum war in die Kritik geraten, weil sich die Erwartungen in ihn nicht erfüllt hatten. In der Qualifikation für die WM 2018 in Russland liegt Rumänien in Gruppe E abgeschlagen nur auf dem vierten Platz. Die Mannschaft holte aus sechs Spielen lediglich sechs Punkte.

15:52 Uhr: +FUSSBALL+

Englands Torfrau Bardsley fällt mit Beinbruch aus

Englands Fußballerinnen müssen das EM- Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr) in Enschede ohne Stammtorfrau Karen Bardsley bestreiten. Die 32- Jährige von Manchester City erlitt im Viertelfinale gegen Frankreich (1:0) am Sonntag einen Beinbruch. Das bestätige der englische Fußball- Verband (FA) am Dienstag.

Für Bardsley wird Liverpools Siobhan Chamberlain gegen die Niederlande zwischen die Pfosten rücken. Zudem muss Englands Trainer Mark Sampson auch die gesperrte Mittelfeldspielerin Jill Scott ersetzen.

14:45 Uhr: +FUSSBALL+

Altachs Arena bald europatauglich: Tribünenbau beschlossen

Altach kann nun den geplanten Neubau der Südtribüne in der Cashpoint Arena in Angriff nehmen. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Die Finanzierungslücke, die den Baubeginn verzögert hatte, wurde unter anderem dank einer Förderzusage des Landes Vorarlberg geschlossen. Damit dürfen die Vorarlberger etwaige zukünftige Europacup- Duelle auch im eigenen Stadion austragen. Mit der Baumaßnahme wird die Tribüne bei nationalen Spielen 2.200, bei internationalen Spielen 1.650 Personen Platz bieten. Die Sitzplatzkapazität steigt auf 5.000 Personen, wodurch die vom europäischen Fußballverband UEFA (ab der dritten Qualifikationsrunde) vorausgesetzten 4.500 Sitzplätze übertroffen werden. Bis zuletzt mussten die Vorarlberger stets nach Innsbruck ausweichen. Auch das Rückspiel gegen KAA Gent in der Qualifikation zur Europa League am Donnerstag (20.30 Uhr) findet im Innsbrucker Tivoli- Stadion statt.

11:18 Uhr: +EISHOCKEY+

Black Wings Linz verpflichteten Ex- Salzburger Kristler

Die Black Wings Linz haben ihren Sturm mit dem langjährigen ÖEHV- Teamspieler Andreas Kristler verstärkt. Das gab der Club aus der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Dienstag bekannt. Der bald 27- jährige Kristler hatte sich in der abgelaufenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen, sein Vertrag bei den Red Bulls Salzburg wurde nach sechs Jahren, darunter zwei Meistertitel, nicht mehr verlängert. Der frühere Villacher befindet sich allerdings noch im Reha- Training. "Da braucht es Geduld, aber ich hoffe, dass ich den Fans schon bald zeigen kann, dass ich alles für die Mannschaft geben werde", wurde Kristler in einer Aussendung der Linzer zitiert. Mit einem Comeback auf dem Eis rechnen Verein und Spieler frühestens im November.

10:25 Uhr: +BASKETBALL+

Perica neuer Head- Coach der Dukes Klosterneuburg

Nach dem letzten Tabellenrang in der abgelaufenen Saison setzt Basketball- Bundesligist Dukes Klosterneuburg auf ein bekanntes Gesicht: Die Niederösterreicher gaben am Dienstag die Verpflichtung von Ante Perica als Head- Coach bekannt. Der 47- jährige Kroate betreute bereits die Oberwart Gunners und die Kapfenberg Bulls. Zuletzt war Perica als Nachwuchsleiter in seiner Heimat beim BC Split tätig. "Ante Perica kennt die österreichische Liga und er hat gezeigt, dass er mit jungen Spielern erfolgreich arbeiten kann. Er war unser Wunschkandidat für den Trainerposten und ich bin froh, dass wir ihn verpflichten konnten", meint Dukes- Obmann Werner Sallomon. Perica selbst ist ähnlich zuversichtlich: "Der Klub ist bekannt dafür, auf junge Spieler zu setzen und ich bin zuversichtlich, hier etwas aufbauen zu können. Ich denke, wir werden nächste Saison schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen."

09:46 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa gewann in Stanford erstes Match nach Verletzung

Die frühere Tennis- Weltranglisten- Erste Maria Scharapowa hat sich nach überstandener Oberschenkelverletzung mit einem Sieg zurückgemeldet. Die Russin gewann beim WTA- Turnier in Stanford am Montag 6:1,4:6,6:0 gegen die US- Amerikanerin Jennifer Brady. Im Achtelfinale der mit knapp 711.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung trifft sie auf die Ukrainerin Lessia Zurenko. Für Scharapowa war es das erste Match bei einem US- Hartplatzturnier seit 2015. Bei den Australian Open 2016 wurde sie positiv auf Meldonium getestet und musste eine 15- monatige Dopingsperre verbüßen. Nach ihrer Rückkehr auf die Tour Ende April in Stuttgart hatte sich die 30- Jährige beim Turnier in Rom eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und musste seitdem pausieren. In Stanford ist die auf Platz 171 der Weltrangliste geführte Scharapowa dank einer Wildcard dabei.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

08:10 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm- Gegner Fenerbahce muss Kjaer- Abgang verkraften

Der Däne Simon Kjaer wechselt von Fenerbahce Istanbul nach Spanien zum FC Sevilla. Kjaer, der zuvor schon für den VfL Wolfsburg und AS Roma aufgelaufen war, hat am Montag den obligatorischen Medizincheck in Sevilla absolviert. Im Hinspiel der Europa- League- Quali gegen Sturm Graz war der Innenverteidiger wegen einer Wadenverhärtung nicht zum Einsatz gekommen. Für das danische Team bestritt er bisher 67 Partien und erzielte drei Treffer.

Foto: AFP

22:01 Uhr: +SPORTMIX+

Paris richtet Sommerspiele 2024 aus

Paris soll die Olympischen Spiele 2024 ausrichten. Als Gastgeber der Sommerspiele 2028 ist Los Angeles vorgesehen. Dies gab das Internationale Olympische Komitee am Montag in Lausanne bekannt gab. Die beiden künftigen Olympia- Gastgeber haben gemeinsam mit dem IOC eine Vereinbarung erzielt und sich auf eine Reihenfolge geeinigt. Der Vertrag muss noch von der Vollversammlung der IOC- Mitglieder am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima gebilligt werden. Ein Beschluss gilt als Formsache.

15:59 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg ohne Stangl und Rzatkowski nach Rijeka

Red Bull Salzburg wird die Reise zum Champions- League- Qualispiel bei HNK Rijeka (Mittwoch, 20.45 Uhr) ohne Stefan Stangl und Marc Rzatkowski antreten. Wie Österreichs Serienmeister am Montag bekanntgab, erlitt Außenverteidiger Stangl einen Muskelfaserriss, Mittelfeldakteur Rzatkowski laboriert an muskulären Problemen. Das Hinspiel der dritten Qualirunde endete 1:1.

Foto: GEPA

14:38 Uhr: +SCHIESSEN+

Nächste österreichische EM- Medaille in Baku

Der rot- weiß- rote Medaillenregen bei der Europameisterschaft der Sportschützen in Baku hat sich am Montag fortgesetzt. Das Männerteam mit Gernot Rumpler, Bernhard Pickl und Stefan Rumpler musste sich im 300- m-Dreistellungsmatch nur Frankreich und der Schweiz geschlagen geben und eroberte Bronze. Es war bereits das zehnte Edelmetall für Österreich bei diesen Titelkämpfen.

14:25 Uhr: +MOTORSPORT+

Debütsieg für Ferdinand Habsburg in Formel- 3-EM

Österreichs Nachwuchs- Autorennfahrer Ferdinand Habsburg ist am Wochenende in Spa eine Premiere gelungen. Der 20- jährige Wiener mit Salzburger Wurzeln gewann auf der sieben Kilometer langen GP- Strecke in Belgien von Startplatz acht aus erstmals einen Lauf zur FIA- Formel- 3-EM. Der Kaiser- Urenkel liegt als Achter der Gesamtwertung u.a. vor Mick Schumacher, weiter geht es Mitte August in Zandvoort.

14:05 Uhr: +TRIATHLON+

Bronze für Carina Wasle bei Cross- EM in Rumänien

Bei der ETU- Crosstriathlon- Europameisterschaft in Targu Mures in Rumänien (1.000 m Schwimmen, 20 km Mountainbike, 6,2 km Laufen) hat die Tirolerin Carina Wasle Platz drei geschafft und damit die Bronzemedaille geholt. Bei den Herren belegte Dominik Wychera Platz neun.

13:50 Uhr: +FUSSBALL+

Peter Stöger hofft auf Europacup- Duell mit der Austria

Köln- Trainer Peter Stöger hat für die Gruppenphase der Europa League klare Wunschgegner. "Milan, weil das von den Fans immer wieder gefordert wird. Das wäre cool. Ich persönlich würde mir Austria Wien wünschen. Das würde bedeuten, dass sich die Wiener qualifizieren. Und für meinen Co- Trainer Manfred Schmid und mich wäre es etwas Besonderes, gegen unsere alten Jungs zu spielen", wo Stöger gegenüber "Sport 1". Die Rheinländer haben sich erstmals seit 25 Jahren für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. "Es ist etwas passiert, wovon man träumt", sagte Stöger.

Foto: GEPA

10:12 Uhr: +RADSPORT+

Eibegger Dritter bei GP Kranj in Slowenien

Radprofi Markus Eibegger hat am Sonntag beim Eintagesrennen GP Kranj (UCI- Kategorie 1.2) in Slowenien Platz drei belegt. Der gebürtige Steirer vom Team Felbermayr Wels musste sich nach 157 Kilometern im Sprint einer 16- köpfigen Spitzengruppe nur den Slowenen Matej Mugerli und Ziga Jerman geschlagen geben.

10:09 Uhr: +TENNIS+

John Isner gewann auch Turnier in Atlanta

Eine Woche nach dem Turniersieg auf Rasen in Newport ist John Isner auch auf Hartplatz in Atlanta seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 32- Jährige besiegte am Sonntag im Finale seinen US- Landsmann Ryan Harrison 7:6(6),7:6(7). Isner ist damit als Weltranglisten- 18. nun vor Jack Sock wieder die Nummer eins der USA. Er hält nach seinem vierten Atlanta- Titel nun bei zwölf Turniersiegen.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

09:39 Uhr: +FUSSBALL+

Zwangspause für Rapids Tamas Szanto

Mittelfeldspieler Tamas Szanto wird Rapid länger fehlen als zunächst gedacht. Die Schmerzen im Leistenbereich des 21- Jährigen haben sich als Leistenburch herausgestellt. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilt, wird sich der Ungar in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen müssen. Nach Klub- Angaben wird der U21- Teamspieler Ungarns im Laufe des Septembers wieder einsatzfähig sein. Szanto bestritt bisher 39 Pflichtspiele für Rapid und erzielte fünf Tore.

Foto: GEPA



09:17: +FORMEL E+

Brasilianer Di Grassi holt sich in Montreal den Titel

Der Brasilianer Lucas di Grassi hat sich am Sonntag im zwölften und letzten Rennen der Formel- E-Saison 2016/2017 seinen Titeltraum erfüllt. Dem Südamerikaner genügte beim abschließenden Rennen der Elektro- Rennserie in Montreal Platz sieben in seinem Abt- Audi zum erstmaligen Gesamtsieg. "Ich habe immer gesagt, dass wir nie aufgeben und bis zum letzten Meter kämpfen werden", sagte di Grassi, der erst am Samstag mit seinem zweiten Saisonsieg die Gesamtführung übernommen hatte. 2015 war er Dritter, 2016 Zweiter im Klassement gewesen. Er sorgte zugleich für den ersten Triumph des einzigen deutschen Teams, Abt Schaeffler Audi Sport, in der Rennserie.

Foto: AP

08:10 Uhr: +FUSSBALL+

Nemanja Matic vor Wechsel von Chelsea zu Manchester United

Chelseas Mittelfeldstar Nemanja Matic steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Laut britischen Medienberichten wurde der Spieler auf dem Trainingskomplex von ManUnited gesichtet und soll auch bereits die medizinischen Tests absolviert haben. Der Wechsel für kolportierte 40 Mio. Pfund (44,66 Mio. Euro) soll am Montag offiziell werden. Es wäre die Wiedervereinigung von Matic mit seinem früheren Trainer Jose Mourinho. Der am Dienstag 29 Jahre alt werdende Serbe war von Mourinho in dessen Trainerzeit bei Chelsea im Jänner 2014 für 21 Mio. Pfund verpflichtet worden. Der 32- fache Internationale wird im Old- Trafford- Stadion u.a. auch seinen früheren Chelsea- Mittelfeldkollegen Juan Mata wiedersehen und gegen Michael Carrick und Marouane Fellaini um einen Fixplatz kämpfen.