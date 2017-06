Australien: Terrorist tötete Mann und nahm Geisel

Ein 29- jähriger Australier somalischer Abstammung hatte am Montag eine Frau in einem Wohnhaus als Geisel genommen. Zuvor hatte er einen Angestellten der Hausverwaltung erschossen. Während der Geiselnahme bekannte er sich zu den Terrororganisationen IS und Al- Kaida. Die Polizei stürmte schließlich die Wohnung und erschoss den Mann. Drei Polizisten wurden bei der Aktion verletzt.

Foto: AFP

Frau blieb unversehrt

Die als Geisel genommene Frau blieb unversehrt. Polizeichef Graham Ashton sagte, der Fall werde als Terrorattacke eingestuft, allerdings nicht als Teil einer größeren Verschwörung. Zum Bekenntnis des IS sagte er, dieser "springt immer auf und erklärt sich verantwortlich, sobald etwas passiert".