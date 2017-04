Australien: 903 kg Chrystal Meth beschlagnahmt

In Australien hat die Polizei eine Rekordmenge von 903 Kilogramm der Designerdroge Chrystal Meth beschlagnahmt. Das Rauschgift hat nach Angaben der Behörden vom Mittwoch in der Szene einen Wert von umgerechnet rund 640 Millionen Euro. Entdeckt wurde es in einem Vorort der Millionenstadt Melbourne namens Nunawading.