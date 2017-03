Auslandstürken beginnen mit Stimmabgabe

In Österreich und weiteren Ländern können ab heute Auslandstürken ihre Stimme zur umstrittenen Verfassungsreform in der Türkei abgeben. Hierzulande dürfen 108.561 türkische Staatsbürger in diplomatischen Vertretungen in Wien, Salzburg und Bregenz abstimmen. Mit dem Verfassungsreferendum am 16. April will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Einführung eines Präsidialsystems durchsetzen.