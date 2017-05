"Ausgestreckte Hand des Kanzlers ausgeschlagen"

Zur Erinnerung: Nur eine Stunde nach dem Rücktritt von Vizekanzler und ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner am Mittwoch hatte Kern Kurz eine "Reformpartnerschaft" angeboten. Laut Häupl habe Kurz die ausgestreckte Hand von Kern ausgeschlagen. Gleichzeitig stellte der Wiener Bürgermeister klar: "Wenn man nicht mehr miteinander arbeiten kann, soll man es sein lassen." Nichts hält er allerdings von einer möglichen SPÖ- Minderheitsregierung: "Das Problem einer Minderheitsregierung ist, dass vor Regierung Minderheit steht."

Niedermühlbichler: "Zeigt Charakter der ÖVP- Führung"

Niedermühlbichler sagte gegenüber der "Tiroler Tageszeitung": "Das Ausschlagen dieses Angebots, für Österreich und seine Menschen zu arbeiten, zeigt den Charakter der aktuellen ÖVP- Führung." Die Blockade der Regierungsarbeit solle seitens der Schwarzen scheinbar fortgesetzt werden. "Durch das Verhalten der ÖVP scheitern nicht nur wichtige Reformprojekte für das Land, offensichtlich hat die ÖVP auch größtes Interesse daran, den Eurofighter- U-Ausschuss abzudrehen." Niedermühlbicher forderte zudem ein Ende der ÖVP- Angriffe auf Kanzler Kern und dessen Familie. "Einer staatstragenden Partei mit Ehre und Würde gereicht dieses Verhalten nur mehr zur Schande."

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler Foto: YouTube.com

Schieder: "Mit Neuwahlen gibt es keinen Job mehr"

"Kurz hat klargemacht und aufgedeckt, warum die letzten Monate permanent blockiert worden ist. Es ist einfach nur darum gegangen, mutwillig Neuwahlen vom Zaun zu brechen", sagte SPÖ- Klubobmann Andreas Schieder. Das sei schade, weil mit Neuwahlen gebe es keinen Job und kein Ausbildungsprogramm mehr. Schieder appellierte deshalb an die ÖVP, "dass man das, was im Regierungsprogramm ausverhandelt und unterschrieben wurde, noch Wirklichkeit werden lässt". Konkret nannte der SPÖ- Klubchef etwa die Themen Mindestlohn, Beschäftigungsbonus, die Job- "Aktion 20.000" oder die Aufwertung der Lehre.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder Foto: APA/Georg Hochmuth

FPÖ- Generalsekretär Kickl: "Neuwahl sauberste Lösung"

Die FPÖ hingegen begrüßte die Forderung des Außenministers. "Neuwahlen sind die sauberste Lösung zur Beendigung der unzumutbaren Dauerbaustelle namens Bundesregierung", so Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung. Jedoch sparte er nicht mit Kritik an Kern und Kurz: "Beide sind auf ihre Weise der gleiche Typ des politischen Blenders, dem Machterhalt weit wichtiger ist als das Regieren im Interesse der Österreicher." Sowohl Kerns Versuch in Richtung Minderheitsregierung als auch die Kurz- Erklärung am Freitag seien eine "miese Inszenierung auf Kosten der österreichischen Bevölkerung". Die Duldung einer roten Minderheitsregierung hatte Parteichef Heinz Christian Strache bereits zuvor ausgeschlossen.

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl Foto: APA/ROBERT JAEGER

Grüne gegen Neuwahlantrag vor Ende Juni

Die Grünen rechnen zwar mit Neuwahlen, einem entsprechenden Antrag wollen sie aber nicht vor Ende Juni zustimmen, um den Eurofighter- U-Ausschuss nicht zu gefährden. Auf Außenminister Sebastian Kurz' Auftritt reagierte Parteichefin Eva Glawischnig mit Unverständnis: "Kurz weiß zwar noch nicht, ob er Verantwortung übernehmen und ÖVP- Chef werden will, rasche Neuwahlen sind für ihn aber ein Muss."

Team Stronach- Klubchef Robert Lugar fordert Kurz auf, Verantwortung zu statt aus taktischen Gründen Neuwahlen auszurufen: "In Libyen warten hunderttausende Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Darum muss sich Außenminister Kurz kümmern."

Grünen-Chefin Eva Glawischnig Foto: APA/Robert Jäger