Aus Taxi gestiegen und von Auto erfasst: Zwei Tote

Tragischer Unfall in der Nacht auf Sonntag in Wien- Landstraße: Ein Mann und eine Frau stiegen in der Ungargasse aus einem Taxi, als sie vom Lenker eines weiteren Taxis übersehen und von dem Fahrzeug erfasst wurden. Der 68- Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, seine 89- jährige Bekannte starb im Krankenhaus.