Aus im Viertelfinale! Keine Medaille für ÖSV- Team

Keine Medaille im Teambewerb für Österreich! Das ÖSV- Team ist am Dienstag bei der WM in St. Moritz im Viertelfinale an Schweden gescheitert. Im ersten Duell hatte Titelverteidiger Österreich noch Belgien ausschalten können, in der zweiten Runde, gleichzeitig dem Viertelfinale, war Endstation. Was so nicht zu erwarten war: Marcel Hirscher verlor beide Läufe (siehe Video oben).