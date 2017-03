Aus für Gratis- Interrail- Tickets für Jugendliche

"Grandios", hatte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried, selbst einmal EU- Parlamentarier, die Idee gefunden. Selbst in einer abgespeckten Variante, in der vorerst, um die Kosten niedriger zu halten, zwar eine große, aber eben doch begrenzte Zahl an Interrail- Tickets pro Jahr EU- weit unter allen 18- Jährigen hätten verlost werden sollen, wäre die Imagekampagne der Union immer noch ein deutliches, sehr positives Zeichen an die Jugend gewesen.

Aber auch dazu ist die zuständige EU- Verkehrskommissarin Violeta Bulc nicht bereit: "Die nötigen Mittel stehen derzeit nicht zur Verfügung."

Blamable Performance der EU- Verkehrskommissarin

Um dennoch irgendetwas anzubieten, hat sie ein Programm ausarbeiten lassen, bei dem maximal 5000 bis 7000 Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden soll, alleine oder mit ihrer Schulklasse ein anderes EU- Land zu besuchen. Dafür müssen Projekte eingereicht und genehmigt werden. Ein Prozess, der dermaßen kompliziert ist, dass man das Gefühl hat, die EU- Verkehrskommissarin möchte, dass möglichst wenige Jugendliche tatsächlich teilnehmen.

Und das dafür nötige Geld wird auch nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt, sondern vom Studentenaustauschprogramm Erasmus abgezogen. Eine Schande!

Kronen Zeitung