Aus Fenster gestürzt: Kind auf Weg der Besserung

Der Bub war bei dem Unfall am Gertrude- Wondrack- Platz aus einem Fenster im vierten Stock gefallen und mehr als fünf Meter tiefer auf einer Terrasse im ersten Stock aufgeprallt. Die 22- jährige Mutter brachte den Sohn in ein nahe gelegenes Pflegeheim, wo er von einem Arzt erstversorgt wurde. Danach wurde der Bub per Hubschrauber ins Spital gebracht und liegt seitdem auf der Intensivstation.

Nur kurz das Zimmer verlassen

Gegenüber der Polizei gab die junge Frau an, dass sie zum Unfallzeitpunkt mit ihren drei Kindern im Alter von zwei, vier und fünf Jahren allein in der Wohnung war. Der Zweijährige hätte ein Glas Wasser gewollt, weshalb die 22- Jährige kurz aus dem Zimmer ging, berichtete die Polizei. In diesem Moment dürfte der Bub auf ein unter dem Fenster stehendes Bett geklettert und in weiterer Folge aus dem Fenster gestürzt sein.