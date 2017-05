Aus bei 70 Millionen! Keine CL mehr im ZDF

Was für Österreich womöglich bald fixiert wird, ist in Deutschland offenbar schon beschlossene Sache: ab der Saison 2018/19 keine Champions- League- Spiele mehr im Free- TV. Wie "bild.de" am Dienstag berichtet, hat sich das ZDF bei gebotenen 70 Millionen aus dem Kampf um die Übertragungsrechte ausgeklinkt und das Kampffeld dem Pay- TV- Sender Sky sowie der Online- Plattform DAZN überlassen.