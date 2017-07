Aus Angst: Eurowings- Pilot verweigert Türkei- Flug

Der Flug 4U 2904 hätte am Samstag um 22.45 Uhr von Stuttgart in Richtung Ankara gehen sollen. Er wurde jedoch am frühen Abend ersatzlos gestrichen. Eurowings gab auf Twitter bekannt, dass ein Crewmitglied kurzfristig erkrankt sei und kein Ersatz gefunden werden konnte.

Auf Facebook kursiert jedoch eine andere Version der Geschichte. Ein betroffener Fluggast postete ein Bild, auf dem einige Menschen im Gespräch mit einem Polizisten zu sehen sind. Der User behauptet, dass der Flug annulliert wurde, weil sich der Pilot aus Angst geweigert habe, Ankara anzufliegen. Deshalb sei es zu Diskussionen zwischen Fluggästen und Mitarbeitern der Airline gekommen. Zu guter Letzt fordert er dazu auf, die Airline in Zukunft zu boykottieren. Der Beitrag wurde über 2000 Mal geteilt.

Zahlreiche Boykottaufrufe

Die ARD- "Tagesschau" wurde auf die hartnäckigen Gerüchte aufmerksam und fand eine Reisende, die behauptete, der Flug sei aus "politischen Gründen" gestrichen worden. Viele, offensichtlich vor allem türkischstämmige Nutzer riefen auf Facebook dazu auf, in Zukunft nicht mehr mit Eurowings zu fliegen. Eine andere Facebook- Userin rief in deutscher und türkischer Sprache dazu auf, alle deutschen Fluglinien zu meiden und stattdessen mit Turkish Airlines zu reisen.

Eurowings erklärte auf Twitter mehrmals, dass man sich für die Unannehmlichkeiten entschuldige. Es sei jedoch leider nicht möglich gewesen, das Crewmitglied zu ersetzen.