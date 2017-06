Augenzeuge: "Sah, wie Kind aus 22. Stock sprang"

Schreckliche Szenen haben sich in der Nacht auf Mittwoch im Westen von London abgespielt, wo ein Hochhaus mit 120 Wohnungen in Vollbrand steht. Augenzeugen berichteten, von Menschen, die um ihr Leben geschrieen hätten und aus dem brennenden Gebäude gesprungen seien. In einem dramatischen Video der Agentur Ruptly.TV wird ein Augenzeuge zitiert, der erzählt, er habe gesehen, wie ein Kind im 22. Stockwerk ein Fenster öffnete und in die Tiefe sprang.