Aufzugboden weggebrochen - Jugendliche (17) tot

Das Unglück ereignete sich in Salamanca, einem vornehmen Stadtteil der spanischen Hauptstadt. Wie Medien berichten, waren die Jugendlichen am Dienstagnachmittag auf dem Weg zu einem Partyraum im neunten Stock eines Wohnhauses. Sie wollten mit ihren Klassenkollegen den erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfungen feiern. Doch die Feier wurde zum Albtraum, noch bevor sie angefangen hatte.

Foto: twitter.com/Emergencias Madrid

Als die Teenager mit dem Aufzug in dem erst vor wenigen Jahren renovierten Luxuswohnhaus nach oben fuhren, brauch plötzlich der Boden unter ihnen weg. Ein Sprecher der Polizei sagte: "Es war ein Unfall. Sie sind in den Schacht gestürzt." Ein noch größerer Schock für ihre Mitschüler war: Sie waren es, die die Leichen der beiden in den Abendstunden in dem Schacht fanden.

Foto: twitter.com/Emergencias Madrid

Der Aufzug war Berichten zufolge im August 2015 das letzten Mal gewartet worden, was dem behördlich vorgeschrieben Zeitraum - alle vier Jahre - entspreche.