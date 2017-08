Auftaktschlappe für Chelsea, ManCity siegt 2:0

Für Chelsea begann das Übel in der 22. Minute: Verteidiger Gary Cahill bekam die Rote Karte gezeigt, obwohl er für sein Foul vermutlich nur eine Verwarnung verdient gehabt hätte. Burnley nutzte den Vorteil mit drei Toren vor der Pause weidlich. Sam Vokes, Teamstürmer von Österreichs WM- Qualigegner Wales, traf zweimal. In der zweiten Hälfte trafen der eingewechselte Neuzugang Alvaro Morata (69.) und David Luiz (88.) für die Hausherren, die in der 81. Minute zusätzlich Cesc Fabregas mit Gelb- Rot verloren.

Manchester City setzte sich bei Brighton & Hove Albion souverän mit 2:0 (0:0) durch. Der Aufsteiger, bei dem Ex- ÖFB- Teamspieler Markus Suttner durchspielte, hielt 70 Minuten lang das 0:0, ehe der argentinische Goalgetter Sergio Aguero die Mannschaft von Pep Guardiola in Front brachte (70.). Fünf Minuten später fiel das 2:0 durch ein Eigentor von Lewis Dunk (75.).

Liverpool hatte die Partie in Watford nach frühem Rückstand gedreht. Ex- Salzburger Sadio Mane (29.), Roberto Firmino (55./Foulelfmeter) und Neuzugang Mohamed Salah (57.) trafen für die Elf von Jürgen Klopp, nachdem die Gastgeber durch Stefano Okaka (8.) und Abdoulaye Doucoure (32.) zweimal in Führung gegangen waren. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Miguel Britos der Ausgleich. Für ÖFB- Teamverteidiger Sebastian Prödl fand sich bei Watford nur ein Platz auf Bank.

Die bisherigen Ergebnisse:

Freitag, 11.08.2017

Arsenal - Leicester City 4:3 (2:2)

Leicester: Fuchs spielte durch

Samstag, 12.08.2017

Watford - Liverpool 3:3 (2:1)

Watford: Prödl auf der Bank

Chelsea - Burnley 2:3 (0:3)

Crystal Palace - Huddersfield 0:3 (0:2)

Everton - Stoke City 1:0 (1:0)

Southampton - Swansea City 0:0 (0:0)

West Bromwich - Bournemouth 1:0 (1:0)

Brighton and Hove Albion - Manchester City 0:2 (0:0)

Brighton: Suttner spielte durch.