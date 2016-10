Auftakt in Sölden: Hirschers Optimismus ist zurück

Bedeutet: An den letzten Trainingstagen im Südtiroler Schnalstal sowie am Samstag hier in Sölden hat er vor allem dank eines neuen Schuhs seine Form wiedergefunden. Womit am Sonntag beim klassischen Saisonauftakt seinem fünften Sölden- Podestplatz in Serie nichts im Wege stehen sollte. Und er sogar nach dem Jubiläum greifen könnte: Marcel fährt am Sonntag um den 40. Weltcupsieg seiner Karriere!

Und er hat rechtzeitig davor nicht nur seine Form wieder gefunden. Auch sein Selbstvertrauen. "Der sechste Sieg im Gesamtweltcup wäre ein Wunder", meinte Österreichs Ski- Präsident Peter Schröcksnadel bei der Team- Präsentation, "nicht umsonst hat das noch keiner geschafft!" Hirschers prompte Antwort: "Warum soll das nicht wieder möglich sein!" So betont, dass hinter diesem Satz kein Fragezeichen stehen muss. Sondern ein großes Rufzeichen.