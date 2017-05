Aufruhr über Gratisaktion für Burkini- Trägerinnen

Auf dem Wiener Badeschiff schwimmen Frauen im Burkini gratis! Mit dieser Aktion will das Lokal am Donaukanal ein Zeichen der Solidarität setzen, gegen Verschleierungsverbote und für persönliche Freiheitsrechte in Österreich. Im Lande sorgt das Angebot aber für eine Welle der Entrüstung.