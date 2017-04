Aufregung um Schuss in der Wiener City

Aufregung am Montag in der Wiener Innenstadt: Zeugen hatten in der Spiegelgasse einen Schuss gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Tatsächlich wurde in einem Fenster ein Loch gefunden - ob es tatsächlich von einem abgefeuerten Projektil herrührt, ist jedoch unklar. Am Montagabend wurde jedenfalls von Beamten der WEGA ein Gebäude durchsucht.