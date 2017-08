Aufnahmestopp für Transgender bei US- Armee

Nach der Abschaffung der freien Toilettenwahl für Transgender- Personen im Februar hat US- Präsident Donald Trump nun auch eine Direktive an das Verteidigungsministerium unterzeichnet, in welcher das Pentagon angewiesen wird, künftig keine Transgender mehr aufzunehmen. Der Präsident überlässt es aber der Armee zu entscheiden, ob betroffene Menschen, die bereits dienen, aus der Truppe ausscheiden müssen.