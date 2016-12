Aufgedeckt: Die Millionen- Tricks von Ronaldo & Co.

Da könnte eine echte Bombe platzen: "Football Leaks", eine Enthüllungsplattform von Journalisten in ganz Europa, will schmutzige Steuer- Tricks von Fußball- Superstars aufgedeckt haben. Der "Spiegel" spricht vom "größten Leak der Sportgeschichte". Unter anderem sollen so Cristinao Ronaldos systematischen Millionen- Tricks aufgedeckt worden sein.